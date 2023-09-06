Германия и страны Африки готовы присоединиться к реализации одного из пунктов Формулы мира

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Германия и страны Африки выразили готовность присоединиться к Формуле мира, которую предложил Президент Украины Владимир Зеленский. В частности Германия хочет быть сопредседателем рабочей группы по реализации 8 пункта Формулы мира. Об этом сообщил в эфире телемарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает УНН.

Детали

Министр отметил, что сегодня под эгидой Президента Украины Владимира Зеленского проводится огромная работа по привлечению стран к Формуле мира. Каждый посол разных стран мира участвует во встречах, где они выбирают к какому именно пункту Формулы мира будут присоединяться.

“Такая же встреча, которая проходила по поводу пункта 8 Формулы мира, а это экологическая безопасность. Мы здесь четко понимаем, что Германия выразила желание быть сопредседателем этой рабочей группы. Но мы понимаем, что Африканские страны тоже будут участвовать и сегодня делаем все возможное, чтобы предоставить им как можно больше информации”, - сообщил Стрелец.

Добавим

Стрелец также ответил на вопрос, ощущается ли в Кении проблема того, что Украина не может нормально экспортировать из-за прекращения зерновой сделки.

“Это один из тех вопросов, которые мы действительно обсуждали во время встречи с моими коллегами. Многие африканские страны действительно понимают проблему и на самом деле они понимают, что блокирование сегодня зерновых путей приводит к тем проблемам, которые возникают у них. Отдельно, было интересно, что некоторые коллеги даже заговорили о подорожании цен на металл, на соль, которая для них крайне важна, потому что там происходят определенные процессы развития. И это отдельная тема, о которой мы дальше будем еще общаться”, - сказал министр.

Он добавил, что кроме зерна, самое главное, что те коллеги, с которыми удалось пообщаться на встречах, четко понимают, что война в Украине непосредственно влияет именно на Африканский континент и на них.

“Причем они смело об этом говорят и говорят, что они действительно страдают. У коллег есть полное понимание ситуации и сотрудничество будет продолжено. И мы уже в таком совместном формате договорились о дальнейших шагах. А самое главное, что те страны, с которыми мы общались четко понимают необходимость поддержки Формулы мира, в частности пункта 8 этой формулы, в котором говорится о предотвращении экоцида и возмещении ущерба окружающей среде от войны”, - резюмировал Стрелец.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы созвонился с главой МИД Гамбии Мамаду Тангара и пригласил африканское государство присоединиться к “Формуле мира”.