"Заботьтесь о воинах и о государстве": Зеленский вручил погоны генералов военнослужащим Украины военнослужащим

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил высшие воинские и специальные звания и вручил погоны военнослужащим сил обороны и правоохранительных органов Украины. Глава государства отметил, что они должны заботиться о воинах и пожелал победы Украины, информирует УНН со ссылкой на официальный канал Зеленского в Telegram.

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"Уважаемые господа генералы, высшие воинские и специальные звания, которые были вам присвоены - это свидетельство уважения государства к каждому из вас, к вашей службе. Это оценка ваших заслуг и оценка ваших качеств, прежде всего командирских. И это искренняя благодарность государства за ваши результаты. И одновременно это приказ вам всегда быть теми, кто способен вести людей к главной цели - к победе Украины", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент рассказал о своих недавних поездках в расположение 13 боевых бригад на Донецком и Запорожском направлениях. Он отметил, что ему "было важно услышать непосредственно от воинов" об их потребностях, чтобы потом акцентировать на них во время встреч с иностранными партнерами и отечественными производителями вооружения.

"Понимать настроение наших воинов – это наш общий долг, долг командиров всех уровней", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что присвоение высокого звания возлагает обязанность вести людей к главной цели - "победы Украины при любых условиях, обстоятельствах, настроениях и ситуациях".

"Всегда именно так, чтобы воины - все эти ребята и девушки разного возраста и разных поколений - вас уважали, понимали вас, а вы – их. И очень важно, чтобы каждый считал за честь сражаться ради Украины рядом с вами... Берегите, пожалуйста, жизни наших воинов, всех солдат, матросов, сержантов, офицеров. Заботьтесь о государстве, заботьтесь о наших воинах" – сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября посетил бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.