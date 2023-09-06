Наворовали на 1,3 млн грн во время оккупации в Киевской области: установили семерых военных рф

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правоохранители установили семерых военнослужащих рф, которые подозреваются в том, что похитили имущества на более 1,3 млн во временно оккупированных селах Киевской области, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Идентифицировано и заочно сообщено о подозрении семи военнослужащим вооруженных сил рф в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2022 года, во время оккупации села Богдановка Броварского района, шестеро военнослужащих зенитно-ракетных войск рф проникли в домовладение, принадлежащее местному жителю. Там они проживали и базировались во время оккупации этого населенного пункта.

"Убегая из Киевской области, они похитили из дома инструменты, бытовую технику, ювелирные изделия, генератор, именные медали, горнолыжное снаряжение и другое имущество. Награбленное оккупанты погрузили на боевую машину пехоты и вывезли. Один из российских военных потерял в доме свой паспорт. Документ правоохранителям передал владелец квартиры, который вернулся туда после деоккупации", - сообщили в прокуратуре.

Как указано, седьмой подозреваемый – гражданин Украины, который воюет на стороне государства-агрессора в составе 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии рф.

"Находясь на территории оккупированного пгт Дымер Вышгородского района, весной 2022 года военные рф на бронетранспортере с символом «V» ворвались на территорию общества", - отметили в прокуратуре.

Как отмечается, он допрашивал охранника предприятия, прикладом автомата ударил мужчину по голове и груди. После этого приказал стать на колени и угрожал потерпевшему казнью. Также захватчики вывезли продукцию с территории предприятия, указали в прокуратуре.

"В целом подозреваемые похитили имущества на более 1,3 млн грн. При этом они понимали, что похищенное не может быть использовано в военных целях", - отмечается в сообщении.