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Российские оккупанты ударили по Константиновке: СМИ сообщают о 16 погибших

Российские оккупанты ударили по Константиновке: СМИ сообщают о 16 погибших

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские военные ударили по Константиновке, что в Донецкой области. Как сообщает "Радио Свобода", предварительно известно о 16 погибших, передает УНН.

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"Армия рф ударила по Константиновке. Предварительно известно о 16 погибших", - сообщает "Радио Свобода".

Местные Telegram-каналы распространяют фото и видео последствий с места удара в Константиновке.

Добавим

Российские войска в течение суток нанесли удары по 14 населенным пунктам Донецкой области. Есть пострадавшие и многочисленные разрушения

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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