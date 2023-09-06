"Удар российских террористов убил 16 человек": Зеленский показал кадры из атакованной рф Константиновки

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с атакованной сегодня российскими войсками Константиновки в Донецкой области, сообщив, что вражеская артиллерия убила 16 человек в городе, пишет УНН.

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"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это означает закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - написал Зеленский в соцсетях.

"В настоящее время удар российских террористов убил 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо победить это российское зло", - указал Президент.

Напомним

Российские оккупанты ударили по Константиновке.