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Вражеский удар по Константиновке: известно о 16 погибших, 18 раненых гражданских

Вражеский удар по Константиновке: известно о 16 погибших, 18 раненых гражданских

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В результате вражеского удара по Константиновке в Донецкой области известно о 16 погибших, 18 раненых гражданских, сообщили в среду в Донецкой ОГА в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"16 погибших, 18 раненых гражданских - таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. Рашисты ударили по центру города сегодня днем. Попали в центральный рынок. Тип использованного оружия устанавливаем", - сообщили в ОГА.

Как отмечается, информация о жертвах и пострадавших будет обновляться и уточняться.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с атакованной сегодня российскими войсками Константиновки в Донецкой области, сообщив, что вражеская артиллерия убила 16 человек в городе.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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