Шмыгаль: среди 16 жертв вражеского удара по рынку в Константиновке есть ребенок

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Среди 16 погибших из-за вражеского обстрела рынка в Константиновке есть ребенок, сообщил в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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"Ужасный террористический акт россии в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. По меньшей мере 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Детали

По словам главы правительства, все службы работают. Пожар локализован. "Помогаем пострадавшим. Спасибо спасателям, полицейским и медикам, которые работают на месте", - отметил Шмыгаль.

Ранее

Было известно, что в результате вражеского удара по Константиновке в Донецкой области известно о 16 погибших, 18 раненых гражданских.