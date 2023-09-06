Умер украинский ученый и религиовед Игорь Козловский

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В ночь на среду умер ученый, историк, религиовед Игорь Козловский, который находился в плену боевиков в Донецкой области в 2016-2017 годах. Об этом сообщила сотрудница Института философии имени Г.С. Сковороды НАНУ Людмила Филипович, пишет УНН.

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«Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в мир иной Игорь Козловский», - написала она в Facebook.

Справочно

Игорь Козловский родом из Донецкой области. Ему было 69 лет.

27 января 2016 года боевики так называемой "ДНР" взяли ученого в плен. Ему вынесли "обвинительный приговор" и должны были заключить на 2 года и 8 месяцев. Обменять Козловского удалось 27 декабря 2017 года.

После освобождения из плена он работал старшим научным сотрудником в отделении религиоведения Института философии НАН Украины.