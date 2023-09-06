Вражеский удар по Константиновке: количество раненых возросло до 31, начато расследование

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В результате российского удара по Константиновке количество раненых возросло до 31. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора и добавили, что уже начато расследование, передает УНН.

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"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

В Офисе Генпрокурора напомнили, что 6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. На этот раз армия рф попала по одному из рынков в центре города.

В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается неотложная медицинская помощь.

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди, добавили в Офисе Генпрокурора.

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