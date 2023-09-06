На Земле зафиксировали самые жаркие три месяца за всю историю наблюдений

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Земле были зафиксированы три самых жарких месяца за всю историю наблюдений с беспрецедентными температурами поверхности моря и множеством экстремальных погодных явлений, сообщает Всемирная метеорологическая организация, пишет УНН.

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"По данным финансируемой ЕС службы по наблюдению за изменением климата Copernicus (C3S), на Земле были самые жаркие три месяца за всю историю наблюдений. Глобальная температура поверхности моря находится на беспрецедентно высоком уровне третий месяц подряд, а протяженность морского льда в Антарктике остается на рекордно низком уровне для этого времени года", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно обнародованным данным, прошедщий месяц был самым жарким августом за всю историю наблюдений (с большим отрывом) и второй самым жарким месяцем за всю историю после июля 2023 года. По данным ежемесячного климатического бюллетеня C3S, в целом август был примерно на 1,5°C теплее, чем в среднем в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

На данный момент год (с января по август) является вторым самым теплым за всю историю наблюдений после 2016 года, когда произошло мощное потепление Эль-Ниньо.

В целом в августе наблюдалась самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря за все месяцы — 20,98°C. Температура превышала предыдущий рекорд (март 2016 года) каждый день августа.

Протяженность морского льда Антарктики оставалась на рекордно низком уровне для этого времени года, с месячным значением на 12% ниже среднего, что на сегодняшний день является крупнейшей отрицательной аномалией за август с момента начала спутниковых наблюдений в конце 1970-х годов. Протяженность арктического морского льда была на 10% ниже среднего, но значительно выше рекордного минимума августа 2012 года.

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