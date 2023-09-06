Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,25 -0,2450 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9210

Присвоили почти 1,4 млн грн во время оккупации Херсона: двум экс-чиновницам сообщено о подозрении

Присвоили почти 1,4 млн грн во время оккупации Херсона: двум экс-чиновницам сообщено о подозрении

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Двум бывшим чиновницам Херсонского горсовета, которым во время оккупации удалось завладеть почти 1,4 млн грн бюджетных средств, заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, во время оккупации Херсона подозреваемые безосновательно начисляли себе повышенную заработную плату и дополнительные премии. Чтобы не привлекать внимание финансовых мониторинговых учреждений к своим противоправным действиям, заговорщицы постоянно переправляли деньги между счетами департамента, а затем - на собственные банковские счета.

По данным судебной экономической экспертизы, сообщницам удалось завладеть почти 1,4 млн грн бюджетных средств.

В августе-сентябре подозреваемые уволились с работы и решили строить карьер на подконтрольной рф территории.

Сейчас подозреваемые пытаются избежать ответственности и скрываются от правосудия.

Напомним

Правоохранители установили семерых военнослужащих рф, которые подозреваются в том, что похитили имущества на более 1,3 млн во временно оккупированных селах Киевской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.