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Резников поздравил Умерова с назначением министром обороны

Резников поздравил Умерова с назначением министром обороны

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Алексей Резников поздравил своего преемника на посту министра обороны Украины Рустема Умерова с назначением, пишет УНН.

Цитата

"Искренне поздравляю своего коллегу Рустема Умерова с назначением на должность министра обороны Украины. Я знаю Рустема давно и считаю, что он прекрасно подходит для этой должности. Вызовов много, но в такое время мы живем. Благодаря нашей силе и решимости мы выиграем эту войну. Единство – ключ к нашей победе. Слава Украине!" - написал Резников в соцсети X.

Напомним

6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.

5 сентября парламент уволил Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества. 4 сентября стало известно, что Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с этой должности.

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение о смене министра обороны и что министерство должен возглавить Рустем Умеров.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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