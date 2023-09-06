Новости: Криминал и ЧП
6 сентября 2023, 17:37 • Тоня Туманова • 9285
В оккупированном Крыму военный грузовик спровоцировал ДТП
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В оккупированном Симферополе загруженный бортовой КамАЗ во главе военной колонны устроил дорожно-транспортное происшествие на кольце площади Куйбышева, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
По данным СМИ, ДТП произошло ближе к полудню. Грузовик зацепил легковой автомобиль. В результате ДТП образовалась пробка на улице Киевской. Обошлось без серьезных последствий.
Аналогичное ДТП с участием армейского автомобиля вс россии произошло во вторник на той же улице, что в районе клинической больницы имени Семашко.
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Источник: УНН
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