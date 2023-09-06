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В оккупированном Крыму военный грузовик спровоцировал ДТП

В оккупированном Крыму военный грузовик спровоцировал ДТП

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В оккупированном Симферополе загруженный бортовой КамАЗ во главе военной колонны устроил дорожно-транспортное происшествие на кольце площади Куйбышева, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

По данным СМИ, ДТП произошло ближе к полудню. Грузовик зацепил легковой автомобиль. В результате ДТП образовалась пробка на улице Киевской. Обошлось без серьезных последствий.

Аналогичное ДТП с участием армейского автомобиля вс россии произошло во вторник на той же улице, что в районе клинической больницы имени Семашко.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Россия, Украина, война
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