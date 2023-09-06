Вражеский удар по рынку в Константиновке: количество жертв возросло до 17, поисково-спасательная операция - завершена

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Константиновке, пострадавшей от очередного удара рф, завершена поисково-спасательная операция. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, количество жертв возросло до 17, передает УНН.

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"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российского обстрела 17 человек погибли и 32 получили ранения", - сообщил глава МВД.

Напомним

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. На этот раз армия рф попала по одному из рынков в центре города.

В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается неотложная медицинская помощь.

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди, добавили в Офисе Генпрокурора.

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