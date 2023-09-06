Правительство одобрило отмену моратория на проведение налоговых проверок

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В рамках обязательств перед МВФ, правительством одобрены изменения в законы Украины, которые предусматривают возобновление проведения документальных (плановых и внеплановых) проверок. Соответствующие нормативы зарегистрированы сегодня в парламенте, пишет УНН с ссылкой на Минфин.

Детали

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в Налоговый Кодекс Украины и Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное обязательное государственное социальное страхование» относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок.

Целью законопроекта является выполнение Украиной в полном объеме обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок.

Законопроектом предлагается установить, что с 1 октября 2023 года возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины.

Проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий для их проведения.

Законопроект №10016 и о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок и Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования № 10017 сегодня были зарегистрированы в парламенте.

Дополнение

Программа расширенного финансирования МВФ на 2023-2026 годы общей стоимостью 15,6 млрд долларов США является частью пакета поддержки Украины. Это помогает привлекать ресурсы на восстановление, способствовать долгосрочному росту и процессу вступления Украины в ЕС, напомнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меморандум с МВФ: Украине не засчитывается выполнение структурного маяка - нардеп