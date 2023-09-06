Смертельное ДТП на блокпосту: следующее заседание по делу Тандыра назначили на 14 сентября

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Следующее заседание по делу судьи Алексея Тандыра, который совершил смертельное ДТП на блокпосту, назначено на 14 сентября, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

Детали

В Святошинском районном суде города Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Следующее заседание по делу суд назначил на 14 сентября.

По результатам подготовительного заседания суд постановил:

- Обвинительный акт назначить к судебному разбирательству;

- Признать потерпевших гражданскими истцами.

Ранее

Сегодня, 6 сентября, судье Тандыру, сбившему нацгвардейца, продлили меру пресечения на два месяца до 4 ноября включительно.

Напомним

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.