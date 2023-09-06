Выкачивали по 10 тонн спирта каждый день: в Житомирской области работники завода проложили собственную трубу

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Житомирщине работники спиртзавода организовали от предприятия себе собственную трубу. В обход спиртоизмерительного счетчика они выкачивали по 10 тонн спирта ежедневно. Незаконную схему хищения разоблачили детективы Бюро Экономической Безопасности, передает УНН.

Детали

Неучтенный этиловый спирт со спиртзавода в Житомирской области выкачивали служащие этого же предприятия. Детективы установили, что для этого злоумышленники использовали специальное оборудование и работали в нерабочее время.







По данным следователей с помощью врезанной трубы, в обход спиртоизмерительного счетчика, спирт выкачивали за пределы завода — ориентировочно по 10 тонн ежесуточно.

Неучтенную продукцию хранили на складе неподалеку. А в дальнейшем продавали по всей территории Украины. Конечно, в финансовых отчетах спиртзавода эта торговля никак не отражалась.

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По результатам обысков детективы БЭБ изъяли спирт, транспортные средства и документацию предприятия. Ориентировочная стоимость изъятого имущества около 10 миллионов гривен.

Также детективы БЭБ инициировали аннулирование лицензии на производство этилового спирта и проведение служебной проверки работников Государственной налоговой службы относительно ненадлежащего выполнения возложенных на них функциональных обязанностей’обязанностей по месту расположения налогового поста.

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Сейчас правоохранители отрабатывают информацию о возможной причастности к этой схеме юристов Государственной налоговой службы.