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Зеленский примет решение, ветировать ли закон о декларировании после консультаций

Зеленский примет решение, ветировать ли закон о декларировании после консультаций

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский примет решение по закону об электронном декларировании после консультаций с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Дании Меттой Фредериксен, передает УНН.

Цитата

"Я попросил вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину провести консультации по поводу именно этого закона (относительно электронных деклараций, - ред.). Я проведу консультации, получу ответы и приму решение. Их два", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, подпишет ли он закон или наложит вето.

Дополнение

Верховная Рада Украины 5 сентября приняла главный законопроект о возвращении декларирования в целом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует обратиться к Президенту Украины с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект 9587-Д. В принятом законе, в частности, поддержаны изменения, которыми будут скрыты от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей данные Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. 

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, декларация, Владимир Зеленский
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