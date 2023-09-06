Зеленский и Блинкен посетили третий Саммит первых леди и джентльменов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве сегодня стартовал третий Саммит первых леди и джентльменов. Мероприятие также посетили Президент Украины Владимир Зеленский и Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

Детали

Тема третьего Саммита первых леди и джентльменов — “Ментальное здоровье: устойчивость и хрупкость будущего”.

Соведущим мероприятия стал британский актер и писатель Стивен Фрай.

Стоит отметить, что мероприятие также посетили Президент Украины Владимир Зеленский и Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Последний передал всем приветствие от семьи Байденов, а также отметил, что планировалось обращение от первой леди США, но ей помешал коронавирус. Вместе с тем Госсекретарь заверил, что “США будут с Украиной до конца”.

"Наши усилия будут направлены на то, чтобы заживить ваши раны... США привержены будущему Украины, миру и укреплению демократии и экономики", - сказал Блинкен.

Добавим

Саммит первых леди и джентльменов — это международная платформа взаимодействия и единения “мягкой силы” ради благополучия людей в мире, основанная Первой леди Украины Еленой Зеленской.

Миссией Саммита является усиление “мягкой силы” первых леди и джентльменов мира в решении глобальных проблем человечества.

Саммит не ограничится Украиной, а будет посвящен благополучию людей в всем мире, которые пострадали или могут пострадать от последствий войны или других кризисов.

В частности, на мероприятие приглашаются первые леди и джентльмены с всего мира, а также мировые звезды, лидеры мнений, эксперты и другие почетные гости, которые занимаются темой ментального здоровья’.