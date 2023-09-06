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В оккупированном Мариупольском районе "хлопок"

В оккупированном Мариупольском районе "хлопок"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В оккупированном Мариупольском районе громко. Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, вероятно, имеет место "хлопок", передает УНН.

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"Мангушская часть Мариупольского района (та самая, где Юрьевка) - улыбается и машет хлопку. Громко. Детали позже", - написал Андрющенко.

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Кроме того, по словам советника мэра Мариуполя, "Бердянский район тоже радостно приветствовал хлопок, судя по громкой перекличке".

Впоследствии он добавил, что "вражеское ПВО проявилось на Левобережном районе".

"Уровень тревожности на максималках", - резюмировал Андрющенко.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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