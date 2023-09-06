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Пентагон подтвердил передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

Пентагон подтвердил передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство обороны США в среду объявило, что предоставит Украине снаряды с обедненным ураном для ранее переданных танков Abrams в рамках пакета помощи стоимостью 175 миллионов долларов США. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Пентагона.

Цитата

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет включает: дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее переданных танков Abrams и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять захватнической войне со стороны россии", - говорится в сообщении.

Детали

Минобороны отмечает, что новая помощь Украине является сорок шестым траншем оборудования администрации Байдена, которое будет предоставлено с августа 2021 года. В пакет стоимостью около 175 миллионов долларов вошли:

  • оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Как сообщили в Минобороны США, Вашингтон и международные партнеры будут продолжать работать над тем, чтобы обеспечить Украину вооружением для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Киеве, анонсировал предоставление помощи для Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, война, помощь
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