В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку премьера Дании Метте Фредериксен

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после завершения переговоров в Киеве открыли на Аллее смелости, что на площади Конституции, именную табличку, посвященную руководительнице правительства Королевства Дания, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава Украинского государства напомнил, что на Аллее запечатлены имена тех, кто был с Украиной и поддерживал украинское общество в сложные времена полномасштабного российского вторжения. В частности, Метте Фредериксен посещала нашу страну в апреле 2022 года, а в этом году в конце января вместе с Владимиром Зеленским побывала в Одесской и Николаевской областях, над восстановлением которой Дания взяла шефство.

Президент отметил, что Украина сдержала российскую агрессию благодаря силам обороны, украинскому народу и нашим партнерам.

«Я хочу поблагодарить Метте. Она как лидер своего народа была с нами с самого начала этой борьбы за свободу и независимость. Премьер-министр Дании была с нами в самые тяжелые часы. И это уже третий визит в Украину во время этой войны», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что результатом визитов Метте Фредериксен всегда является конкретная поддержка Украины на поле боя, в экономике и гуманитарной сфере.

«Мы начали традицию на Аллее смелости, чтобы память о таких народах, таких обществах и о лидерах, которые объединяют народы, не стерлась в истории, а была навсегда с нами. И это один из элементов благодарности Украины за то, что Метте и крепкий народ Дании с нами с самого начала», – сказал Владимир Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский и премьер Дании в Киеве обсудили новый оборонный пакет для Украины

Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 6 сентября посетила Бучу, где почтила память жертв военных преступлений, совершенных военными рф.