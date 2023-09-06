Министр обороны Франции анонсировал передачу Украине 150 беспилотников

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине 150 беспилотников от французской компании Delair, передает УНН.

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"Конкретный пример преданности Франции поддержке Украины с Delair и его генеральным директором: более 150 дронов, отобранных Украиной, профинансированных Францией и уже поставленных.

Это бетон для нашей отрасли и это бетон для Украины!" - написал Лекорню в соцсети Х.

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3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которых стороны обсудили ситуацию на поле боя, потребности в обороне, экспорт зерна и безопасность в Черном море, а также, что команды двух страны будут работать над двусторонним документом о гарантиях безопасности для Украины.