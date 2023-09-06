Вражеский удар по рынку в Константиновке: количество пострадавших возросло до 33

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В результате целенаправленного удара оккупантов по мирному населению Константиновки пострадало 50 человек. Известно о 17 погибших и 33 раненых. Об этом министр внутренних дел Украины заявил в эфире телемарафона «Единые новости», передает УНН.

Детали

По словам министра, на месте в Константиновке события работают ДНК-лаборатории. Они отобрали профили ДНК с тел погибших, теперь нужно подобрать соответствующие профили родственников. Люди, которые потеряли связь со своими близкими, должны обратиться в подразделения Национальной полиции.

"Вооружение, из которого был нанесен удар, устанавливается специалистами. На месте работают взрывотехники, в ближайшее время будем знать эту информацию", - добавил Клименко.

Глава МВД также отметил, что среди погибших и пострадавших – практически все жители Константиновки. Оккупанты нанесли удар именно по рынку, так как это одно из самых людных мест города.

Он добавил, что россияне повредили два пятиэтажных дома. Пострадало 122 квартиры, каждую из которых обошли работники системы МВД. Также пострадали 28 торговых павильонов, 8 уничтожено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вражеский удар по рынку в Константиновке: в полиции показали видео попадания

Напомним

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. На этот раз армия рф попала по одному из рынков в центре города.

В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается неотложная медицинская помощь.

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов’объектов. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди, добавили в Офисе Генпрокурора.