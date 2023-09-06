На Украину, вероятно, летят несколько групп дронов-камикадзе

КИЕВ. 6 сентября. УНН. российские оккупанты, вероятно, запустили несколько ударных дронов-камикадзе на территорию Украины. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Внимание! Вероятны пуски нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.

Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу, госсекретарь сделал первое заявление