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На Украину, вероятно, летят несколько групп дронов-камикадзе

На Украину, вероятно, летят несколько групп дронов-камикадзе

КИЕВ. 6 сентября. УНН. российские оккупанты, вероятно, запустили несколько ударных дронов-камикадзе на территорию Украины. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Внимание! Вероятны пуски нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — говорится в сообщении.

Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

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Источник: УНН
Теги: БПЛА, война
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