Приграничье Сумской области россияне обстреляли 36 раз за сутки

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские военные в течение дня совершили 36 обстрелов приграничья Сумской области. Под удар попали жители девяти общин. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на данные местной Областной Военной Администрации.

Цитата

“В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья. Зафиксировано 218 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Свеская, Эсманская общины” — сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

Детали

Из-за российских обстрелов разрушены жилые дома мирных жителей в Путивльской и Новослободской громадах. В последней во время минометной атаки захватчики повредили еще и линию электропередач.

Кроме того, из минометов российские оккупанты обстреляли жителей Хотинской и Зноб-Новгородской общин области. А по Краснопольской и Великописаревской ОТГ кроме минометов враг применил еще и артиллерию и гранатометы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сумщина и Харьковщина: российские мины убили трех украинцев

По Свесской общине россияне ударили один раз из артиллерии. Минометами и ударным дроном захватчики атаковали Юнаковскую общину. А по жителям Эсманской общины отработала вражеская авиация. Захватчики выпустили по гражданскому населению ракеты типа “НАР”.

Напомним

За прошедшие сутки в Сумсой области зафиксировали 192 взрыва в результате российских обстрелов. Под огнем были 9 громад области.