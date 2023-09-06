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Голосуют на автомобилях и остановках: оккупационная власть в Мариуполе проводит псевдовыборы

Голосуют на автомобилях и остановках: оккупационная власть в Мариуполе проводит псевдовыборы

фотогалерея

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики проводят досрочные фейковые выборы. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

Для проведения псевдовыборов российские захватчики организовали так называемые «передвижные участки».

К домам людей просто приезжают на машинах и жители вынуждены перед фактом голосовать прямо на капоте автомобиля. Также «передвижные участки» устраивают на транспортных остановках.

Цитата

«Выборы в оккупации - это настоящий фарс и глазирование над демократией. Мариупольцев заставили получить российские паспорта, а теперь приезжают в дома, чтобы они голосовали на фото и видеокамеры. Весь мир видит, что это постановка для российской пропаганды. Никакой легитимности такие псевдовыборы не имеют», - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Источник: УНН
Теги: выборы, Мариуполь, оккупация, война
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