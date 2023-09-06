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Ермак провел разговор с директором Офиса по нацбезопасности при президенте Кореи

Ермак провел разговор с директором Офиса по нацбезопасности при президенте Кореи

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с директором Офиса по национальной безопасности при Президенте Республики Корея Чо Тэ Йонгом. Стороны согласовали позиции и совместные действия в контексте ближайших международных мероприятий, в частности в рамках проведения сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также реализацию формулы мира, информирует УНН со ссылкой на сообщение Ермака.

Цитата

“Провел разговор с директором Офиса по национальной безопасности при Президенте Республики Корея Чо Тэ Йонгом. Поблагодарил корейскую сторону за недавно анонсированную дополнительную финансовую помощь Украине. Подчеркнули обоюдную заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества в сфере восстановления Украины и привлечении корейских инвестиций”, - сообщил Ермак.

Детали

Руководитель ОП рассказал о подготовке к встрече советников по нацбезопасности по реализации Украинской формулы мира. Он отметил, что цель встречи – достичь прогресса в реализации всех пунктов формулы, а также согласовать модальности проведения Глобального саммита мира.

“Также согласовали позиции и совместные действия в контексте ближайших международных мероприятий, в частности в рамках проведения сессии Генеральной Ассамблеи ООН”, - добавил Ермак.

Напомним

Южная Корея предоставит в следующем году финансовую помощь Украине объемом 394 миллиона долларов, что в восемь раз больше, чем в этом году.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, Андрей Ермак
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