США впервые передадут Украине конфискованные активы российских олигархов - Блинкен

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил, что из нового пакета помощи Украине стоимостью более одного миллиарда долларов, 5,4 миллиона долларов поступят из конфискованных активов российских олигархов. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, информирует УНН.

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"Мы впервые передаем Украине конфискованные в рамках санкций активы российских олигархов, которые теперь будут направлены на поддержку украинских ветеранов. За это должны расплачиваться те, кто способствовал агрессии путина", - заявил Блинкен.

Детали

Он подчеркнул, что 5,4 миллиона долларов направят на поддержку реинтеграции и реабилитации ветеранов.

Кроме этого, государственный секретарь отметил, что Вашингтон продолжит оказывать спасательную и медицинскую помощь, а также экстренные убежища для тех, чьи дома были разрушены в результате российской агрессии.

"Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь и помощь в сфере здравоохранения’для тех, кто выжил во время непрерывных российских ракетных атак и обстрелов", - сказал Блинкен.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 миллиарда долларов.