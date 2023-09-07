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В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремела серия взрывов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Сумах прогремели два взрывы, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога, пишет УНН.

Детали

По данным воздушных Сил ВСУ, в Сумской области есть угроза ракетной опасности.

Сейчас воздушная тревога прозвучала в Сумской и Одесской областях, а также в Луганской области. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
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