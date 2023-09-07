Кулеба отвел Блинкена поужинать в McDonald's

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "засветился" вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в киевском McDonald’s. Фотографии опубликовало агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Как видно из фото, Кулеба заказал пирожок с вишней, а Блинкен — картошку фри.

Видео встречи опубликовал телеканал С-span. Также во время ужина Кулеба рассказал Блинкену, как проходили его студенческие годы.

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«Когда я был студентом, моя лучшая еда от похмелья была в McDonald’s. Я покупал двойной чизбургер и большую колу», — сказал Кулеба.

Блинкен ответил: «Я уверен, что это было очень редко». Госсекретарь США добавил, что с ним «такого не случалось».

Дополнение

Украинским журналистам Кулеба рассказал историю, что в начале российского полномасштабного вторжения McDonald’s прекратил работу в Украине и тогда это было «очень плохим сигналом». Тогда Кулеба позвонил Блинкену и рассказал о ситуации с фаст-фудом. По словам Кулебы, после того разговора сеть McDonald’s постепенно начала возобновлять работу в Украине.

Напомним

В среду, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Кулебой, а также объявил пакет военной помощи Украине.

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