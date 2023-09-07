Дания выделяет Украине $43 млн на восстановление - СМИ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Дания выделяет Украине новый пакет помощи на 300 миллионов датских крон (примерно 43 млн долларов). Об этом сообщила датская газета Jyllands-Posten, передает УНН.

Детали

Как пишет издание деньги выделяют на восстановление Украины и гуманитарные цели.

Отметим, госпожа премьер-министр Дании Метте Фредериксен 6 сентября прибыла с визитом в Украину. Она выступала в украинском парламенте, посетила Бучу в Киевской области, возложила цветы к мемориалу погибшим во время войны. Также - встретилась с президентом Зеленским, с которым обсудила новый оборонный пакет помощи.

Во время визита она подчеркнула, что военные преступники должны быть привлечены к ответственности.

Визит в Украину состоялся через несколько недель после визита президента Владимира Зеленского в Данию. Тогда правительство Дании пообещало передать Украине 19 датских истребителей F-16.

В визите в Украину также примет участие муж Метте Фредериксен Бо Тенгберг.

Это уже был третий визит Метте Фредериксен в Украину с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на Аллее смелости открыли именную табличку премьера Дании Метте Фредериксен