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Дания выделяет Украине $43 млн на восстановление - СМИ

Дания выделяет Украине $43 млн на восстановление - СМИ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Дания выделяет Украине новый пакет помощи на 300 миллионов датских крон (примерно 43 млн долларов). Об этом сообщила датская газета Jyllands-Posten, передает УНН.

Детали

Как пишет издание деньги выделяют на восстановление Украины и гуманитарные цели.

Отметим, госпожа премьер-министр Дании Метте Фредериксен 6 сентября прибыла с визитом в Украину. Она выступала в украинском парламенте, посетила Бучу в Киевской области, возложила цветы к мемориалу погибшим во время войны. Также - встретилась с президентом Зеленским, с которым обсудила новый оборонный пакет помощи. 

Во время визита она подчеркнула, что военные преступники должны быть привлечены к ответственности.

Визит в Украину состоялся через несколько недель после визита президента Владимира Зеленского в Данию. Тогда правительство Дании пообещало передать Украине 19 датских истребителей F-16.

В визите в Украину также примет участие муж Метте Фредериксен Бо Тенгберг.

Это уже был третий визит Метте Фредериксен в Украину с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

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Источник: УНН
Теги: гуманитарная помощь, Дания, финансирование
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