Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
7785

В Сумской области работает ППО

В Сумской области работает ППО

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Сумской области работает противовоздушная оборона, сообщили в областной военной администрации, пишет УНН. Жителей призывают пройти в укрытие и сохранять спокойствие.

Цитата

«Сумщина. Работает ПВО. Сохраняем спокойствие, не игнорируем сигналы воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Дополнение

О работе ПВО сообщил также мер Сум Александр Лысенко в своем телеграмм-канале. Он тоже попросил людей сохранять спокойствие.

Ранее УНН сообщал, что в Сумах раздалась серия взрывов.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в восточных, южных центральных областях. Проверить актуальную карту тревог можно по ссылке.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.