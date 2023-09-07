Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции сообщил, что обсудил с американским чиновником предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. Он сказал, что "опция остается открытой", информирует УНН.

Цитата

"Детально проговорили сегодня вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS. Имели очень предметный разговор. Я рад, что эта опция остается открытой. Мы рассчитываем, что дискуссии внутри администрации приведут к положительному решению", - заявил Кулеба.

Детали

Он поблагодарил за уже принятые решения о предоставлении Украине вооружения для противодействия российской агрессии, а также сообщил, что обсудил с государственным секретарем укрепление противовоздушной обороны. Министр отметил, что Блинкен вернется в Вашингтон "с максимально точным пониманием" потребностей Киева.

Кроме этого, Кулеба рассказал, что проинформировал американского чиновника о плане провести в Киеве первый форум оборонных индустрий, на котором украинские и иностранные компании "объединят усилия по совместному производству и обслуживанию оружия".

"Я также отметил, что по сути речь идет об интеграции украинской оборонной индустрии в оборонную индустрию НАТО. Я благодарю государственного секретаря за подтверждение, что США и американские компании примут участие в этом важном мероприятии", - подытожил он.

Напомним

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 25 августа заявил, что Соединенные Штаты еще не решили, поставлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS, о которых просил Киев. По его словам, предоставление ракет - спорная тема.