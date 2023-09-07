Зеленский во время встречи с Блинкеном рассказал о потребностях в дальнобойном оружии

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Зеленский в среду, 6 сентября, провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Киев и рассказал ему ситуацию на фронте и о насущных оборонных потребностях украинских защитников, в частности в дальнобойном оружии, артиллерии и бронетехнике. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что Энтони Блинкен посещает Украину в третий раз с начала полномасштабного вторжения России, назвал этот визит важным проявлением неизменной поддержки нашей страны и ее граждан со стороны Соединенных Штатов в борьбе с агрессором.

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«Это тяжелый вызов, сложный период для нашего общества, и я высоко ценю визиты американских партнеров. Очень благодарен вам, Президенту Байдену и всему американскому народу за поддержку Украины», – сказал Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил лидерские позиции США в обеспечении комплексной военной, финансовой и гуманитарной поддержки.

Учитывая продолжение ракетного террора со стороны России, была отмечена необходимость укрепления возможностей Украины в ПВО, ведь создание надежного воздушного щита является залогом развития экономики и сохранения жизней украинцев.

Глава государства подтвердил приглашение американской стороне принять участие в Форуме оборонных индустрий, запланированном на осень текущего года.

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«Я чрезвычайно благодарен за то, что США являются лидером в оборонных вопросах, обеспечивают консолидированную международную поддержку в предоставлении необходимого оружия. Украинский народ, Вооруженные Силы полностью это понимают и искренне благодарны за это», – констатировал он.

Зеленский отметил, что для Украины важна помощь Соединенных Штатов в энергетическом секторе, особенно в преддверии зимнего периода.

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Во время встречи были детально обсуждены дальнейшие пути реализации Украинской формулы мира.

Президент выразил благодарность за роль США в принятии декларации «Группы семи» о поддержке Украины и отметил начало переговоров с Соединенными Штатами по подготовке проекта соответствующего двустороннего договора.

Было уделено внимание вопросам подготовки к ключевым международным мероприятиям, а также отмечена важность третьего Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

Напомним

В среду, 6 сентября, Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой объявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 миллиарда долларов.