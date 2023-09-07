Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5355

За рубежом 25 тыс. украинцев обменяли свое водительское удостоверение - МВД

За рубежом 25 тыс. украинцев обменяли свое водительское удостоверение - МВД

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За последние 8 месяцев более 25 тысяч украинцев за рубежом обменяли свои водительские удостоверения через государственное предприятие «Документ». Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинцы, выехавшие за границу, могут получить услугу по обмену водительского удостоверения через мобильно-технические комплексы обслуживания граждан ГП «Документ».

Такая услуга актуальна, когда:

  • у имеющегося документа закончился срок действия;
  • надписи на пластиковом бланке затерлись и не читаются;
  • лицо изменило персональные данные (фамилия, имя, отчество, место регистрации или пол);
  • водитель желает заменить удостоверение старого образца на новое.

В то же время украинцев проинформировали, что восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным.

Цитата

«Восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным. В центрах обслуживания граждан ГП «Документ» предоставляется только услуга по обмену физического документа водительского удостоверения или электронного сформированного с помощью Портала Дія или Электронного кабинета водителя», — говорится в сообщении.

Дополнения

Центры ГП «Документ» предоставляют услугу в:

  • четырех городах Польши: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Кракове;
  • в Чехии — Праге,
  • в Словакии — Братиславе,
  • в Германии — Берлине и Кельне,
  • в Турции — Стамбуле,
  • в Испании — Валенсии и Мадриде.

С адресами всех центров ДП «Документ» можно ознакомиться здесь.

В МВД отметили, что в Украине е-удостоверения водителя действуют, а за рубежом они не регламентированы международным законодательством. Если гражданин выехал за границу и имеет исключительно электронное водительское удостоверение, которое не действительно за пределами нашего государства, то в центрах ГП «Документ» можно его обменять на пластиковый документ, который признается за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сдавать теоретический экзамен на "права" теперь можно в ЦНАПах

Источник: УНН
Теги: МВД, водитель
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.