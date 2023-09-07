За рубежом 25 тыс. украинцев обменяли свое водительское удостоверение - МВД
КИЕВ. 7 сентября. УНН. За последние 8 месяцев более 25 тысяч украинцев за рубежом обменяли свои водительские удостоверения через государственное предприятие «Документ». Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что украинцы, выехавшие за границу, могут получить услугу по обмену водительского удостоверения через мобильно-технические комплексы обслуживания граждан ГП «Документ».
Такая услуга актуальна, когда:
- у имеющегося документа закончился срок действия;
- надписи на пластиковом бланке затерлись и не читаются;
- лицо изменило персональные данные (фамилия, имя, отчество, место регистрации или пол);
- водитель желает заменить удостоверение старого образца на новое.
В то же время украинцев проинформировали, что восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным.
Цитата
«Восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным. В центрах обслуживания граждан ГП «Документ» предоставляется только услуга по обмену физического документа водительского удостоверения или электронного сформированного с помощью Портала Дія или Электронного кабинета водителя», — говорится в сообщении.
Дополнения
Центры ГП «Документ» предоставляют услугу в:
- четырех городах Польши: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Кракове;
- в Чехии — Праге,
- в Словакии — Братиславе,
- в Германии — Берлине и Кельне,
- в Турции — Стамбуле,
- в Испании — Валенсии и Мадриде.
С адресами всех центров ДП «Документ» можно ознакомиться здесь.
В МВД отметили, что в Украине е-удостоверения водителя действуют, а за рубежом они не регламентированы международным законодательством. Если гражданин выехал за границу и имеет исключительно электронное водительское удостоверение, которое не действительно за пределами нашего государства, то в центрах ГП «Документ» можно его обменять на пластиковый документ, который признается за рубежом.
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