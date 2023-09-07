За рубежом 25 тыс. украинцев обменяли свое водительское удостоверение - МВД

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За последние 8 месяцев более 25 тысяч украинцев за рубежом обменяли свои водительские удостоверения через государственное предприятие «Документ». Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинцы, выехавшие за границу, могут получить услугу по обмену водительского удостоверения через мобильно-технические комплексы обслуживания граждан ГП «Документ».

Такая услуга актуальна, когда:

у имеющегося документа закончился срок действия;

надписи на пластиковом бланке затерлись и не читаются;

лицо изменило персональные данные (фамилия, имя, отчество, место регистрации или пол);

водитель желает заменить удостоверение старого образца на новое.

В то же время украинцев проинформировали, что восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным.

Цитата

«Восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным. В центрах обслуживания граждан ГП «Документ» предоставляется только услуга по обмену физического документа водительского удостоверения или электронного сформированного с помощью Портала Дія или Электронного кабинета водителя», — говорится в сообщении.

Дополнения

Центры ГП «Документ» предоставляют услугу в:

четырех городах Польши: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Кракове;

в Чехии — Праге,

в Словакии — Братиславе,

в Германии — Берлине и Кельне,

в Турции — Стамбуле,

в Испании — Валенсии и Мадриде.

С адресами всех центров ДП «Документ» можно ознакомиться здесь.

В МВД отметили, что в Украине е-удостоверения водителя действуют, а за рубежом они не регламентированы международным законодательством. Если гражданин выехал за границу и имеет исключительно электронное водительское удостоверение, которое не действительно за пределами нашего государства, то в центрах ГП «Документ» можно его обменять на пластиковый документ, который признается за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сдавать теоретический экзамен на "права" теперь можно в ЦНАПах