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В Ростове взрывы возле штаба Южного военного округа рф - СМИ

В Ростове взрывы возле штаба Южного военного округа рф - СМИ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В российском городе Ростове-на-Дону недалеко от штаба Южного военного округа прогремел взрыв. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, передает УНН.

Детали

Очевидцы пишут о трех взрывах, которые прогремели возле штаба Южного военного округа. После этого на месте поднялся густой стоп дыма и начал гореть автомобиль.

Официальных комментариев не поступало.

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Напомним, утром 6 сентября в шебекино белгородской области, в россии, произошел масштабный пожар. Загорелось предприятие ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.

Источник: УНН
Теги: Россия, Ростовская область, война, взрывы, Ростов-на-Дону
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