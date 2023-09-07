В россии заявили о сбитии беспилотника над Ростовом-на-Дону

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Около 03.00 ночи в российском городе Ростов-на-Дону был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев, передает УНН.

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«Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.

Напомним

Ранее очевидцы писали в телеграмм-каналах о трех громких взрывах в Ростове недалеко от штаба Южного военного округа России.