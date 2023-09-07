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В россии заявили о сбитии беспилотника над Ростовом-на-Дону

В россии заявили о сбитии беспилотника над Ростовом-на-Дону

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Около 03.00 ночи в российском городе Ростов-на-Дону был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев, передает УНН.

Цитата

«Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.

Напомним

Ранее очевидцы писали в телеграмм-каналах о трех громких взрывах в Ростове недалеко от штаба Южного военного округа России.

Источник: УНН
Теги: Россия, БПЛА, Ростовская область, война, дроны, Ростов-на-Дону
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