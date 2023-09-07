Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
6945

Над ростовом-на-дону сбили еще один беспилотник - губернатор

Над ростовом-на-дону сбили еще один беспилотник - губернатор

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В ночь на 7 сентября в российском городе Ростов-на-Дону был сбит второй беспилотник. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что якобы средствами российской ПВО было сбито два дрона — один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе ул. Пушкинская, 42.

Цитата

«В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — написал Голубев.

Добавим

По данным губернатора ростовской области, около 03:00 ночи был сбит беспилотник в Ростове неподалеку южного военного округа рф.

Перед этим очевидцы писали о трех громких взрывах в Ростове и сняли их на видео.

Также этой ночью была попытка атаковать беспилотником москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.  

Источник: УНН
Теги: Россия, Ростовская область, война, Ростов-на-Дону
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.