ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении в Донецкой области. На складе хранились управляемые ракеты 9М127 «Вихрь», которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52. Об этом сообщили в Командовании ССО Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время ведения аэроразведки, операторами ССО обнаружено скопление техники и боеприпасов.

После идентификации и визуального наблюдения целей, координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии.

В результате скоординированных действий, артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по определенным целям.

Добавим

ССО показали, как "отминусовали" вражескую Д-30.

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