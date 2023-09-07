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Российский добровольческий корпус в приграничной полосе ликвидировал сотрудника ФСБ

Российский добровольческий корпус в приграничной полосе ликвидировал сотрудника ФСБ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российский добровольческий корпус заявил о проведении нового успешного рейда в приграничной полосе, во время которого удалось ликвидировать одного сотрудника ФСБ, еще около десяти – получили ранения. Об этом РДК сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

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«Представители РДК совместно со смежными подразделениями провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе. По меньшей мере один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский Добровольческий Корпус заявил о совместной с СБУ военной операции. 

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Источник: УНН
Теги: Россия, война, ФСБ
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