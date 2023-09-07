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В брянской области рф прогремели взрывы

В брянской области рф прогремели взрывы

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Ночью в брянской области российская система ПВО якобы сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает УНН.

Детали

По его данным пострадавших и разрушений из-за атаки беспилотника нет.

Цитата

«Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Дополнение

Богомаз обвинил в атаке беспилотником Украину.

Добавим

По сообщениям, в ночь на 7 сентября над ростовом-на-дому сбили два беспилотника, в подмосковье вроде бы был сбит один дрон.   

Источник: УНН
Теги: Россия, война
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