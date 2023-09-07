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Прокуратура США предъявит обвинения Хантеру Байдену до 29 сентября

Прокуратура США предъявит обвинения Хантеру Байдену до 29 сентября

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Прокуратура США заявила, что до 29 сентября будет требовать выдвижения обвинения против сына президента Джо Байдена, Хантера. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Специальный прокурор США Дэвид Вайс заявил, что будет добиваться предъявления обвинения до 29 сентября в соответствии с Законом о скором суде.

Сын президента США Хатер Байден ранее фактически достиг соглашения с прокуратурой о признании вины, но федеральный судья летом 2023 года отклонил его.

В среду, 6 сентября, в судебных документах стало известно, что прокуратура попросит большое жюри вынести обвинительный акт против Хантера Байдена до 29 сентября. О каком виде обвинения идет речь, неизвестно.

Байдена обвиняют в налоговом мошенничестве и незаконном хранении оружия.

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Источник: УНН
Теги: суд, США, прокуратура, Джо Байден
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