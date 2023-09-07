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Состоялся грандиозный аукцион личных вещей певца Queen Фредди Меркьюри

Состоялся грандиозный аукцион личных вещей певца Queen Фредди Меркьюри

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Детский рояль Yamaha, который использовал покойный фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри для написания знаковых хитов группы, продали на аукционе за более чем 2 миллиона долларов. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Также черновик песни «Богемская рапсодия» группы Queen, написанный Фредди Меркьюри в 1974 году, продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за $1,72 млн.

Черновик состоит из 15 страниц со стихами из первого варианта песни, которые написал Фредди Меркьюри.

На фотографиях можно увидеть зачеркнутое название и автограф артиста. Также наброски содержат слова бэк-вокала, написанные его рукой.

На аукционе также были проданы черновики других песен Queen, в том числе Somebody To Love и Killer Queen.

Посетители выкупили на аукционе, состоявшемся в среду, 6 сентября, личные вещи Меркьюри, в том числе костюмы, мантию и корону.

Всего на аукционе было продано около 60 лотов на общую сумму $15,4 млн.

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Источник: УНН
Теги: аукцион, Великобритания, Лондон
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