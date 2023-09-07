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Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу - Генштаб

Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу - Генштаб

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки состоялось 39 боевых столкновений.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили

  • 4 склада боеприпасов,
  • 12 артиллерийских средств,
  • 2 пункта управления,
  • 1 зенитно-ракетный комплекс,
  • 1 станцию радиоэлектронной борьбы,
  • 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

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Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ
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