Новости: Война
7 сентября 2023, 06:49 • Ольга Кацимон • 2670
Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу - Генштаб
КИЕВ. 7 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что за прошедшие сутки состоялось 39 боевых столкновений.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили
- 4 склада боеприпасов,
- 12 артиллерийских средств,
- 2 пункта управления,
- 1 зенитно-ракетный комплекс,
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы,
- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
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Источник: УНН
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