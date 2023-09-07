Новости: Война
7 сентября 2023, 07:00 • Ольга Кацимон • 19680
Крымский мост "охраняют" 6 катеров и 5 кораблей фсб рф - Плетенчук
КИЕВ. 7 сентября. УНН. К "охране" Крымского моста россияне привлекли 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы фсб россии. Об этом заявил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Единые Новости», передает УНН.
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Он рассказал, что российские пограничники стараются очень плотно перекрывать мост именно с юга, вероятно, ожидая оттуда удара.
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"На севере тоже есть, но концентрация самая большая с юга, где они ожидают атак. Также они строят систему заграждений — в первую очередь боновые заграждения. Но нет таких заборов, которые мы не преодолеем", — отметил Дмитрий Плетенчук.
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Источник: УНН
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