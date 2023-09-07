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Крымский мост "охраняют" 6 катеров и 5 кораблей фсб рф - Плетенчук

Крымский мост "охраняют" 6 катеров и 5 кораблей фсб рф - Плетенчук

КИЕВ. 7 сентября. УНН. К "охране" Крымского моста россияне привлекли 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы фсб россии. Об этом заявил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Единые Новости», передает УНН.

Детали

Он рассказал, что российские пограничники стараются очень плотно перекрывать мост именно с юга, вероятно, ожидая оттуда удара.

Цитата

"На севере тоже есть, но концентрация самая большая с юга, где они ожидают атак. Также они строят систему заграждений — в первую очередь боновые заграждения. Но нет таких заборов, которые мы не преодолеем", — отметил Дмитрий Плетенчук.

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Источник: УНН
Теги: Крым, мосты
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