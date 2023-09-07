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Стали известны последствия ночной атаки в Одесской области, есть пострадавшие

Стали известны последствия ночной атаки в Одесской области, есть пострадавшие

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В результате ночного налета «шахедов» на юг Одесской области пострадал один человек, повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

Цитата

«Вследствие сегодняшнего налета «шахедов» в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание», — написал Кипер.

Известно, что пострадал один гражданский человек. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.

Председатель ОГА пожелал ему скорейшего выздоровления.

На месте продолжается ликвидация последствий. Работают все соответствующие службы.

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Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война, обстрелы
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