В сентябре Софийский собор и центр Львова планируют внести в список наследия ЮНЕСКО под угрозой

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Софию Киевскую и исторический центр Львова хотят внести в Список объектов мирового наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой. Об этом заявил руководитель программы мирового наследия ЮНЕСКО Лазарь Элунду, пишет The Guardian, передает УНН.

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"Эти объекты находятся под угрозой уничтожения. Были нападения на буферные зоны вокруг этих объектов, и мы не знаем, что произойдет в будущем", — сказал Лазарь Элунду AFP.

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Он добавил, что Комитет всемирного наследия примет окончательное решение на заседании, которое состоится 10–25 сентября в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Дополнение

В Список объектов мирового наследия, находящихся под угрозой исчезновения, в январе 2023 года внесли центр Одессы. Однако россияне нанести ракетный удар по Одессе в конце июля и разрушили несколько памятников. В частности — Свято-Преображенский кафедральный собор. ЮНЕСКО назвало это "дерзким" и "наглым" нападением.

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