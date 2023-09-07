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В сентябре Софийский собор и центр Львова планируют внести в список наследия ЮНЕСКО под угрозой

В сентябре Софийский собор и центр Львова планируют внести в список наследия ЮНЕСКО под угрозой

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Софию Киевскую и исторический центр Львова хотят внести в Список объектов мирового наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой. Об этом заявил руководитель программы мирового наследия ЮНЕСКО Лазарь Элунду, пишет The Guardian, передает УНН.

Цитата

"Эти объекты находятся под угрозой уничтожения. Были нападения на буферные зоны вокруг этих объектов, и мы не знаем, что произойдет в будущем", — сказал Лазарь Элунду AFP.

Детали

Он добавил, что Комитет всемирного наследия примет окончательное решение на заседании, которое состоится 10–25 сентября в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Дополнение

В Список объектов мирового наследия, находящихся под угрозой исчезновения, в январе 2023 года внесли центр Одессы. Однако россияне нанести ракетный удар по Одессе в конце июля и разрушили несколько памятников. В частности — Свято-Преображенский кафедральный собор. ЮНЕСКО назвало это "дерзким" и "наглым" нападением.

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Источник: УНН
Теги: культура, ЮНЕСКО
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