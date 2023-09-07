Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,29 0,0329 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9975

Воздушные Силы ночью сбили 25 "шахедов" с 33

Воздушные Силы ночью сбили 25 "шахедов" с 33

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинская ПВО за ночь уничтожила 25 вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

По информации, в ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск – рф, мыс Чауда – ВОТ, Крым).

Всего зафиксировано пуски 33 “шахедов”, в основном – в направлении южных районов Одесской области.

По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-136/131.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу – Генштаб

Источник: УНН
Теги: ПВО, война, дроны, Воздушные силы ВСУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.