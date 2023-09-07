Воздушные Силы ночью сбили 25 "шахедов" с 33

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинская ПВО за ночь уничтожила 25 вражеских дронов-камикадзе. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

По информации, в ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск – рф, мыс Чауда – ВОТ, Крым).

Всего зафиксировано пуски 33 “шахедов”, в основном – в направлении южных районов Одесской области.

По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-136/131.

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