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россияне выпустили 239 снарядов по Херсонской области за сутки, повреждены завод и жилые кварталы

россияне выпустили 239 снарядов по Херсонской области за сутки, повреждены завод и жилые кварталы

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За минувшие сутки россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 239 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, РПГ, СПГ и авиации. По городу Херсон оккупанты выпустили 24 снаряда. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По информации, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода в Херсоне.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

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Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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